Harry Kane : « Au top de notre forme, nous pouvons battre n’importe qui ! », avant PSG / Bayern Munich

Pour le compte des quarts de finale de Coupe du Monde des Clubs, le PSG affronte le Bayern Munich ce samedi (18h sur DAZN). Avant la rencontre, Harry Kane a livré son sentiment sur l’adversité qui attend son équipe.

Après la victoire du PSG face à l’Inter Miami (4-0) et celle du Bayern Munich face à Flamengo (2-4), le tableau de la Coupe du Monde des Clubs nous offre un choc en quart de finale entre le club de la capitale et les Bavarois. Après leur défaite (1-0) en phase de saison régulière de Ligue des Champions le 26 novembre 2024, les hommes de Luis Enrique auront à cœur de prendre leur revanche, même contexte et motivation que face à l’Atlético Madrid (victoire 4-0) lors de l’entrée en lice des Parisiens dans cette Coupe du Monde des Clubs. En face, le Bayern Munich a également l’ambition de remporter la première édition de ce Mondial, comme l’a fait savoir Harry Kane en conférence de presse : « Pour le prochain match il faudra faire la même chose. Le PSG est une grande équipe, championne d’Europe. Nous les avons affrontés une fois cette année et nous sommes sortis vainqueurs mais c’était un match difficile et nous connaissons leur qualités. Nous devrons être prêts« , a déclaré l’attaquant anglais.

Après avoir fait l’éloge du Paris Saint-Germain, le numéro 9 du Bayern Munich a tout de même fait part de la confiance qui peut régner au sein du groupe de Vincent Kompany : « Mais nous avons le sentiment que lorsque nous sommes au top de notre forme, nous pouvons battre n’importe qui. Nous aborderons ce match avec le même sentiment. Nous les respectons, mais au final nous sommes ici pour essayer de gagner et nous sommes impatients de relever ce défi« .