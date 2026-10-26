Harry Kane Ballon d’or, Kvaratskhelia, Ruiz et Dembélé hors du top 5

Ce lundi soir, la cérémonie du Ballon d’Or 2026 avait lieu. Ousmane Dembélé, présent dans le top 10, n’a pas réalisé le back-to-back. Le numéro 10 du PSG a vu Harry Kane lui succéder.

Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG avait placé dix de ses joueurs dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026. Encore une fois nommé meilleur club de la saison, le club de la capitale avait encore trois joueurs qui pouvaient remporter le trophée individuel le plus prestigieux du football, Ousmane Dembélé, le tenant du titre, Khvicha Kvaratskhelia, élu meilleur joueur de la Ligue des champions, et Fabián Ruiz, qui a remporté la Champions League et la Coupe du monde. Mais les Parisiens sont repartis bredouilles de la cérémonie puisque c’est Harry Kane qui a été nommé Ballon d’Or 2026. L’international anglais a réalisé une saison 2025-2026 stratosphérique avec 73 buts et 8 passes décisives en 65 matchs avec le Bayern Munich et l’Angleterre.

Kvaratskhelia sixième, Dembélé septième et Ruiz 10e

Il a terminé champion de Bundesliga et meilleur buteur du championnat allemand, demi-finaliste de Ligue des champions, éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par… le PSG et terminé troisième de la Coupe du monde avec les Three Lions. L’attaquant du Bayern Munich a devancé Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Rodri et Lionel Messi complètent le top 5. Le premier joueur du PSG dans ce top 10 se nomme Khvicha Kvaratskhelia, sixième. Il devance son coéquipier Ousmane Dembélé (7e), Erling Haaland (8e), Michael Olise (9e) et Fabián Ruiz (10e). Il devient le premier joueur anglais depuis Michael Owen, il y a 25 ans, à remporter ce prestigieux trophée.

Le top 10 du Ballon d’Or 2026