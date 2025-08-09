Harry Kane pense qu’un joueur du PSG doit remporter le Ballon d’Or

La liste des 30 nommées pour le Ballon d’Or a été dévoilée cette semaine. Neuf joueurs du PSG y figurent. Pour Harry Kane, c’est l’un d’entre eux qui doit remporter le trophée.

Le PSG a réalisé une saison 2024-2025 historique avec sa première victoire en Ligue des champions en plus de son triplé national (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions). Une saison historique qui a été récompensée dans la liste des 30 prétendants au Ballon d’Or 2025, avec pas moins de neuf joueurs. Luis Enrique est également nommé pour le titre de meilleur entraîneur, alors que Désiré Doué et Joao Neves, en plus d’être en lice pour le Ballon d’Or, figurent sur la liste du prix Kopa, récompensant les meilleurs jeunes de moins de 21 ans. Harry Kane, également présent dans les 30, a dévoilé ses deux favoris pour la distinction individuelle suprême, qui sera remis le 22 septembre prochain.

« Le Ballon d’Or ? Je n’ai pas encore vu la liste, mais pour être honnête, je pense que ce sera un joueur du PSG qui le remportera. Dembélé ? Peut-être Dembélé. Hakimi a aussi fait une très belle saison. Il y a beaucoup de bons candidats. Je ne sais pas. » Après l’annonce de la liste, beaucoup voient un duel entre le numéro 10 du PSG et Lamine Yamal pour ce Ballon d’or 2025, alors que plusieurs joueurs du PSG, comme Achraf Hakimi ou bien encore Vitinha, auteurs d’une grosse saison 2024-2025, peuvent également y prétendre.