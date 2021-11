Hegerberg : « Jouer le PSG, c’est une grosse motivation »

Ce soir (21 heures, Canal Plus), les Féminines du PSG se déplacent au Groupama Stadium pour y affronter Lyon dans le cadre du choc de la 8e journée de la D1 Arkema. Le vainqueur de cette rencontre prendra seul la tête du championnat. Ada Hegerberg – l’attaquante lyonnaise qui revient de presque deux ans d’absence – attend avec impatience ce rendez-vous.

« Jouer le PSG, c’est une grosse motivation. On a toujours envie de les battre, lance la Norvégienne dans une interview accordée à Canal Plus. Paris était meilleur, ils ont mérité leur titre. Là, on est repartie sur une autre saison et on est vraiment prête pour rebondir. […]On aime jouer ces matches-là, il faut aimer jouer ces matches-là. Il faut profiter. Il y a deux belles équipes. C’est vraiment un gros gros match dans le foot mondial. Il faut se poser et montrer un beau match de foot et c’est très important pour ce match-là.«