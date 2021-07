Jordan Henderson, encore sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2023, est actuellement en négociation avec les Reds pour une prolongation de contrat. Mais ces discussions n’avancent pas et un départ du club de la Mersey n’est pas à exclure pour le vice-champion d’Europe (31 ans). Il y a quelques jours, on parlait d’un léger intérêt du PSG et de l’Atlético de Madrid pour Henderson. Ce mercredi après-midi, un autre club est associé au milieu de terrain, Arsenal. Selon les informations du Daily Star, les Gunners seraient même en pole position dans ce dossier. Ils pourraient passer à l’action dans les prochains jours, au vu de la situation des négociations entre Jordan Henderson et Liverpool.