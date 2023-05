Henry : « Ce sont toujours les mêmes problèmes au PSG »

Le PSG a vécu une semaine mouvementée avec l’imbroglio autour du voyage sans autorisation de Lionel Messi en Arabie saoudite. L’Argentin (35 ans) a été sanctionné pour ça. Thierry Henry a livré une analyse cash sur cette affaire.

Cette saison, le PSG a eu beaucoup de problèmes extra-sportifs. Le dernier en date, le voyage de Lionel Messi sans l’autorisation du club en Arabie saoudite dans le cadre de son rôle d’ambassadeur du Pays du Golfe. Une sanction qui a beaucoup fait parler. Beaucoup estimaient que c’était une bonne chose, d’autres qu’elle était inappropriée. Ancien coéquipier de la Pulga au FC Barcelone, Thierry Henry a été questionné sur cette affaire en marge de la victoire du PSG sur la pelouse de Troyes hier. Et il estime qu’il y a toujours les mêmes problèmes au PSG.

« Personne ne peut rater un entraînement. Maintenant… »

« Personne ne peut rater un entraînement. Maintenant… je cherche mes mots parce qu’à un moment, ça me rappelle les épisodes de Dallas, quand JR essaie d’avoir Cliff Barnes! Ce sont toujours les mêmes problèmes au PSG, lance Henry pour Prime Video. Là c’est Messi, ils ont tapé un coup, peut-être parce qu’il ne va pas rester. La destination de son voyage, est-ce que ça les a touchés un peu dans leur orgueil? Il y a eu des trucs beaucoup plus graves qui se sont passés au PSG. Par contre là, Messi il a pris. Avait-il raison? Non, tu ne rates pas un entraînement.«

« C’est quoi les règles au PSG ? »

Le champion du monde 98 a ensuite évoqué son histoire personnelle pour parler de ce qu’il se passe au PSG.

« C’est quoi les règles au PSG ? En général, c’est les anciens qui te donnent les règles quand t’arrives au club. Moi, quand je suis arrivé à Arsenal, c’était impossible de faire ce que j’avais envie de faire. Tu te faisais remettre à l’amende si jamais tu dépassais un peu ta fonction. Quand je suis arrivé au Barça, je rigolais avec le ‘Més que un club’ inscrit dans la tribune, Xavi il m’a remis dans le droit chemin, il m’a dit ‘T’as rien gagné ici… Quand t’auras gagné, tu pourras parler’. Mais à Paris, qui remet les gens en place ? Ça fait longtemps que tu peux faire entre guillemets ce que tu veux. Et en plus, je suis désolé, mais si tu veux être un grand club, tu peux pas perdre la communauté. Les Qataris, ils ont fait grandir la marque, c’est bien, mais ils ont oublié les supporters, il y a une fracture entre les supporters et le club.«

