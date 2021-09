Le PSG s’est imposé dans la douleur face à l’Olympique Lyonnais (2-1) dans le cadre de la sixième journée de la Ligue 1 et continue à creuser l’écart en tête du classement avec une sixième victoire en autant de rencontres. Ce match a été aussi marqué par la première de Leo Messi au Parc des Princes et sa sortie en fin de match qui en a surpris plus d’un… Sauf Thierry Henry. Le consultant pour Prime Video surtout du temps pour que la Pulga s’acclimate à son nouvel environnement.

« Surpris de la réaction de Messi ? Non, pas vraiment. Ça ne me surprend pas. Il ne voulait peut-être pas sortir. On ne sait pas ce qu’ils se disent. Ne commençons pas la polémique. Il voulait sûrement rester sur le terrain pour pouvoir marquer. Mais ça viendra, ça viendra tranquillement. (…) Il faut un temps d’adaptation… même pour le meilleur joueur du monde ! »