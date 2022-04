En concédant le nul contre Lens ce week-end (1-1), le PSG est entré dans l’histoire de la Ligue 1 en s’offrant son dixième titre de champion de France, record à égalité avec Saint-Etienne. Un titre particulier puisque les supporters par contestation, ont décidé de quitter le Parc des Princes pour le fêter – entre eux – à l’extérieur. Thierry Henry regrette la négativité autour de ce titre.

« Dans l’histoire du foot, j’avais rarement vu ça. Une équipe qui gagne dix titres et qui rattrape Saint-Etienne et on est dans le négatif, s’interroge l’ancien attaquant pour Prime Video. J’ai du mal. À chaque fois, tu essayes de revenir pour te dire, quand même, c’est dix titres, il y a Mbappé qui a joué. Ça n’a pas été tout le temps extraordinaire au Parc, certes mais on est dans le négatif.[…]On n’est pas dans le positif et je trouve ça dommage. C’est rarement arrivé je pense quand une équipe gagne le championnat aussi tôt et que les gens râlent. »