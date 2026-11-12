Henry : « Luis Enrique, un entraîneur pour lequel j’ai une énorme admiration »

Luis Enrique est très certainement le meilleur entraîneur du monde. Thierry Henry s’est dit sous le charme de l’entraîneur du PSG et de sa façon de diriger son équipe.

Arrivé sur le banc du PSG durant l’été 2023, Luis Enrique a révolutionné le club de la capitale. Le coach espagnol a décidé de placer le collectif au centre du projet et a également changé les cibles pour renforcer l’effectif, pistant des jeunes joueurs qui peuvent exploser au sein des Rouge & Bleu. Il a aussi permis au PSG de remporter ses deux premières Ligues des champions. Beaucoup le considèrent comme le meilleur entraîneur du monde. De très nombreux coachs souhaitent s’inspirer de ses méthodes alors que son PSG impressionne les observateurs du football mais également des joueurs adverses.

À lire aussi : Declan Rice sous le charme du PSG et de Luis Enrique

« Ça a pris au moins un bon six mois pour que tout le monde comprenne »

Dans une interview accordée à l’émission Kampo présenté par le journaliste Smaïl Bouabdellah, Thierry Henry s’est montré très élogieux envers le coach du PSG. « C’est un entraîneur pour lequel j’ai une admiration, elle est énorme. Luis Enrique, extraordinaire, mais ça a pris au moins un bon six mois pour que tout le monde comprenne. Moi je me rappelle d’un match où ils vont à Arsenal, comment ils perdent 2-0. Tout le monde a dit ‘ah, Luis Enrique‘, j’ai dit mais laissez-le, laissez le gars travailler, il est en train de faire quelque chose. Mais si tu écoutes ce qu’il a à dire et ce qu’il y a à faire, tu vas avoir une équipe au niveau de l’équilibre. C’est d’essayer de donner des avantages tactiques à son équipe et après eux doivent l’exécuter tout simplement. (…) Luis Enrique et Pep, pourquoi ils ont le même discours ? Ils ont le même logiciel. »