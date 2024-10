Le PSG a une nouvelle fois déçu en Ligue des champions. Si l’absence d’un vrai attaquant se fait ressentir, le groupe trop jeune est aussi pointé du doigt par Thierry Henry.

Le PSG avait une belle occasion de se relancer dans cette phase ligue de la Ligue des champions. Après une victoire et une défaite dans cette nouvelle formule de la compétition, les Rouge & Bleu affrontaient le PSV Eindhoven ce mardi soir au Parc des Princes. Un adversaire abordable sur le papier. Mais finalement, les joueurs de Luis Enrique ont déçu dans la finition avec un match nul frustrant sur leur pelouse (1-1).

À lire aussi : Luis Enrique se dit préoccupé après le début de saison européen du PSG

« Vous avez perdu un peu de magie »

Interrogé sur ce résultat sur le plateau de CBS Sports, Thierry Henry estime que le PSG est devenu une équipe plus équilibrée mais avec un manque de finition évident. « Après le départ de Kylian, on disait qu’ils allaient être plus stables ou plus équilibrés. Ça a fonctionné au début, ils donnaient l’impression d’être une équipe et oui, ils sont plus une équipe, plus stable mais ils ont toujours perdu Mbappé. C’est très difficile. Dans un match comme ça, Kylian peut le faire basculer en 2-1 ou avec un but vainqueur vers la fin, un moment de magie. Vous avez perdu un peu de magie, mais l’équipe semble un peu plus solide en termes d’équilibre. Evidemment, ce n’est pas assez bon », a dans un premier temps déclaré l’ancien sélectionneur des Bleuets, dans des propos traduits par RMC Sport.

Surtout, Thierry Henry pense que la direction parisienne a construit un effectif trop jeune avec un manque de joueurs confirmés pour encadrer tout cela. « Vous avez décidé de vous débarrasser de ces gars (les stars), vu la manière dont cela se passait avec le public… Ils ont décidé d’aller vers la jeunesse. Mais quand vous décidez d’aller vers les jeunes, vous ne pouvez pas être ‘100% jeune’ trop tôt. Vous avez besoin de quelques gars qui encadrent. Marquinhos est resté, Hakimi est en train de passer avec le statut ‘vétéran’. Vous avez besoin de gars qui aident ces gars à être meilleurs. Ça ne veut pas dire qu’avec le départ de Mbappé, ce sera plus facile, je pense que c’est décevant avec ce résultat ce soir. »