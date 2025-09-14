Hernandez : « Ça nous met en confiance, en jambes »

Ce dimanche, lors de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé sans forcer contre Lens grâce à un doublé de Bradley Barcola. Le PSG prépare bien sa très grosse semaine.

Pour son retour après la trêve internationale, le PSG affrontait le RC Lens au Parc des Princes dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale s’est offert la victoire grâce à un doublé de Bradley Barcola avec deux belles frappes de l’extérieur de la surface (2-0). Avec ce succès, les Parisiens ont bien préparé leur grosse semaine avec la réception, toujours au Parc des Princes de l’Atalanta Bergame en Ligue des champions et le Classico contre Marseille. Seul point noir de cette victoire contre les Lensois, les blessures de Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee et Lucas Beraldo. Au micro de BeIN Sports 1, Lucas Hernandez est revenu sur cette victoire parisienne.

« On a besoin de tout le monde »

« On savait que quand on revient de trêve internationale, ce n’est jamais facile de se remettre en route, surtout que l’on a une grosse semaine avec le match d’aujourd’hui, la Ligue des champions et le Classico. Ça nous met bien, ça nous met en confiance, en jambes. On prend de bonnes sensations. Les pépins physiques ? Oui, malheureusement, il y a eu Kvara en première mi-temps qui prend un tacle et qui ne peut pas continuer. Après, je pense que, pour Kang-in, ce n’est pas trop grave. Mais le plus grave, je pense que c’est Beraldo. Je ne sais pas encore ce qu’il a. Je l’ai vu sur le terrain, il avait pas mal de douleurs. En espérant que ce soit le moins long possible parce que l’on a besoin de tout le monde. La saison vient de commencer et ça va être une longue saison. »