Hernandez : « Ce but à la fin du match, ça fait un bien fou »

En clôture de la douzième journée, le PSG a arraché la victoire sur la pelouse de Lyon grâce à un but de la tête de Joao Neves (2-3). Le PSG reprend ainsi sa place de leader.

Dans le choc de la douzième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lyon. Dans un match animé, le PSG s’est offert la victoire dans les dernières secondes de la rencontre grâce à un but de la tête de Joao Neves. Avec ce succès tardif (2-3), le PSG reprend sa place de leader avec deux points d’avance sur Marseille. À l’issue de la rencontre, Lucas Hernandez est revenu sur ce beau succès parisien.

« Pour gagner des championnats, il faut passer par des moments comme ça »

« Jouer ici, ce n’est jamais facile. Pour gagner des championnats, il faut passer par des moments comme ça. C’est par des moments comme ça que l’on gagne des championnats, en arrachant la victoire dans les dernières secondes. Je pense que globalement on a fait un bon match, hormis deux ou trois erreurs de placement sur les buts lyonnais, avance le numéro 21 du PSG pour Ligue 1 +. L’équipe a été bien, solide. Ce but à la fin du match, ça fait un bien fou. Les buts pris en profondeur ? Je pense que Lyon a bien joué son coup. Après, nous, quand l’adversaire ils ont pas de pression. Il ne faut pas être aussi haut, il faut mieux gérer la ligne, être un peu plus bas. Ce sont des ajustements que, dans le futur, on espère régler. Ce sont des moments pas faciles, quand on mène ici et qu’ils reviennent au score. Ce sont des petits ajustements que l’on va devoir améliorer pour enchaîner les victoires. Après, il nous manque beaucoup de joueurs, mais ceux qui sont-là, on a été présents ce soir. Ce qui était à prendre, c’était les trois points. Les relances longues ? C’était surtout au début du match. On avait cette consigne du coach d’essayer de ne pas trop jouer derrière parce que Lyon faisait un bon pressing, surtout les 10-15 premières minutes. Après, quand on contrôle le ballon, c’était de continuer à jouer notre jeu. Mais la première consigne au début du match, c’était de ne pas trop prendre de risque dans notre surface. »





