Hernandez : « Ce n’a pas été un match facile »

Ce samedi soir, le PSG recevait le Stade de Reims pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Après avoir ouvert le score, le PSG a vu Reims égaliser. Les deux équipes se sont quittées sur un partage des points (1-1).

Après son beau succès contre Manchester City mercredi soir (4-2), le PSG retrouverait le Parc des Princes avec la réception de Reims pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Dans une rencontre qu’il a dominée, le club de la capitale a concédé le match nul contre des Rémois efficaces (1-1). Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé, c’est Nakamura qui a fait trembler les filets de Gianluigi Donnarumma. Au micro de DAZN, Lucas Hernandez a évoqué cette difficile partie.

« Le match nul est mérité »

« Ce n’a pas été un match facile. Ils ont bien joué leur jeu. Ils ont bien joué défensivement. Il nous a manqué un peu plus de profondeur, de prendre un peu plus les couloirs. Après, ce n’a pas été un match facile, je pense que le match nul est mérité. Maintenant, on est focus sur ce match de mercredi. On enchaîne tous les trois jours, c’est très important de bien récupérer pour bien enchaîner le match de mercredi qui est très important pour nous. Comment je me sens ? Ce n’est jamais facile quand tu reviens d’une grosse blessure comme ça. Les croisés, ce n’est jamais facile de revenir. Mais bon, j’essaye de donner le maximum à chaque match. Parfois, il y a des matches où je me sens mieux, d’autres où je me sens un peu moins bien. Mais le plus important, c’est de continuer à enchaîner les matches, prendre du temps de jeu. Petit à petit, je vais retrouver mon meilleur niveau. Manchester City ? Ça a été un super match de toute l’équipe, surtout ici, au Parc, à la maison, avec notre public. Ça a été une soirée mémorable. Maintenant, c’est à nous de continuer le travail que l’on a fait mercredi, là-bas à Stuttgart, en allant là-bas pour gagner. Ça va être un match primordial pour nous. On va bien récupérer pour mercredi pour aborder le match de la meilleure des façons. »