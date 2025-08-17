Hernandez : « C’est le début, c’était important de gagner »

Ce dimanche soir, le PSG jouait son premier match de la saison en Ligue 1. Dans un match qu’il a maîtrisé, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges.

Pour son premier match de la saison en Ligue 1, le PSG se déplaçait à laBeaujoire pour y défier le FC Nantes en clôture de la première journée. Dans un match qu’il a globalement maîtrisé, le club de la capitale s’est procuré plusieurs situations sans pour autant réussir à tromper la vigilance de Lopes. Il aura fallu attendre une frappe déviée de Vitinha pour enfin concrétiser cette domination. Les Parisiens s’imposent finalement (1-0) et débutent bien leur saison de Ligue 1. Au micro de Ligue 1 +, Lucas Hernandez est revenu sur ce succès parisien.

« On a une superbe équipe »

« C’est vrai que cela n’est pas facile. On a eu un été très long avec la Coupe du monde des clubs. Après, on est bien revenu, même s’il manque un peu de jambes pour reprendre le rythme que l’on est habitué à avoir. C’est le début, c’était important de gagner ici. Maintenant, on a une longue semaine pour se préparer pour le prochain match. Un bloc bas contre nous ? Ce n’est jamais facile quand on joue des équipes comme ça qui sont en bloc bas et qui vont après vite en contre devant. Ce n’a pas été facile, mais le plus important, c’est cette victoire. On rentre à Paris avec les trois points. On aura encore une longue semaine pour continuer à bien se préparer pour être mieux avec le ballon et mieux physiquement. Mes objectifs personnels ? Les objectifs, ils sont clairs. C’est une année de Coupe du monde. Essayer d’être le plus performant possible, essayer de rendre la confiance que le coach me donne, essayer de le rendre sur le terrain le mieux possible. C’est sûr que cela va être une grande et longue saison, avec surtout cette Coupe du monde, qui pour les joueurs et moi, est très importante. C’est un des objectifs, essayer d’arriver à la Coupe du monde le mieux préparé possible et essayer d’être dans les 23. Un groupe serein ? Oui, on a une superbe équipe. On l’a montré la saison dernière. Cette année, on continue d’avoir cette faim de continuer à nous améliorer, à ramener des titres à Paris. C’est sûr que cela passe par là, par le championnat. Il faut être performant à chaque match. Toutes les équipes nous attendent. C’est à nous de nous rendre les matches faciles et d’essayer de gagner le plus de matchs possibles. »











