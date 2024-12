Hernandez : « C’est une fierté de retrouver les terrains »

Sept mois après sa grave blessure au genou, Lucas Hernandez a fait son retour sur les terrains avec le PSG ce soir contre Salzbourg. Le défenseur s’est dit fier de pouvoir rejouer.

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche contre le Borussia Dortmund le 1er dernier en demi-finale aller de la Ligue des champions, Lucas Hernandez a fait son retour sur les terrains avec le PSG ce mardi soir en entrant en jeu à la place de Nuno Mendes dans les dix dernières minutes de la très importante victoire du club de la capitale contre Salzbourg (0-3) en Ligue des champions. À l’issue de la rencontre, en zone mixte, l’international français s’est dit soulagé de repartir avec la victoire et d’avoir pu rejouer après une longue période d’indisponibilité.

A voir aussi : Neves : « Le plus important, c’est que le PSG gagne »

« J’espère que c’est le début d’un long chemin en Ligue des champions »

« Ça fait plaisir, c’est une fierté de retrouver les terrains. Quand tu subis une blessure comme ça, ce n’est jamais facile. Dès le premier jour après mon opération, je savais que j’allais revenir vite et plus fort. C’était très important de venir ici pour aller chercher la victoire. On garde du positif, j’espère que c’est le début d’un long chemin en Ligue des champions, lance le numéro 21 du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. L’équipe est jeune, mais on était tous sereins. Les circonstances du match dépendent de l’adversaire, mais dès le début, on voulait la victoire. Il y a un soulagement, c’était un match presque décisif. Il ne fallait pas se rater. Il faudra continuer dans cette dynamique pour les deux prochains matchs. Ce seront deux grosses équipes, mais on jouera avec notre public, ce sera notre numéro 12. On parle beaucoup de l’efficacité ces derniers jours, mais on travaille sur ça. Aujourd’hui, on en a mis trois, mais on aurait pu en mettre d’autres. »