Hernandez : « C’est vrai que c’était un match très important »

Titulaire lors de la large victoire du PSG contre Metz ce samedi soir (3-0), Lucas Hernandez s’est réjoui du retour du club de la capitale sur la première place de la Ligue 1.

Après sa défaite sur la pelouse de Rennes la semaine dernière (3-1), le PSG avait perdu sa place de leader au profit du RC Lens. Ce dernier, en perdant sur sa pelouse contre l’AS Monaco ce samedi après-midi (2-3), a offert une possibilité au PSG de reprendre la tête de la Ligue 1 avec sa rencontre – au Parc des Princes – contre le FC Metz lors de la 23e journée. Et les Parisiens, malgré une équipe fortement remaniée, n’ont pas tremblé face aux Messins (3-0) et ont repris la première place aux Lensois. Titulaire ce soir dans le couloir gauche de la défense du PSG, Lucas Hernandez s’est réjoui du retour sur le trône des Parisiens.

« C’est un super match de la part de tout le monde »

« C’est vrai que c’était un match très important. On a vu que Lens avait perdu sa rencontre, et donc que l’on avait la possibilité de reprendre la tête du championnat. On était conscients de ça et on a répondu présent« , lance le défenseur parisien au micro de PSG TV avant de revenir sur le troisième but parisien signé Gonçalo Ramos, lui qui est à l’origine de cette réalisation avec un tacle qui a permis au Portugais de s’offrir cette occasion. « Depuis le début de la saison, l’un de nos points forts, c’est ce pressing. Même si on gagnait 2 à 0, on voulait continuer à marquer des buts. On a pressé haut, j’ai eu cette chance de bien récupérer le ballon pour Gonçalo qui a marqué ce troisième but. C’est un super match de la part de tout le monde. »