Hernandez : « Il nous reste encore un match pour nous qualifier »

Pour son deuxième match de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, le PSG s’est incliné contre Botafogo (0-1). Lucas Hernandez estime que son équipe n’a pas réussi à relever le défi proposé par le club brésilien.

Pour son deuxième match de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, le PSG affrontait Botafogo. Après son large succès contre l’Atlético de Madrid (4-0), Luis Enrique avait décidé de réaliser quatre changements dans son onze de départ. Lucas Hernandez était l’un d’entre eux, lui qui prenait la place de Nuno Mendes dans le couloir gauche. Ce n’a pas été une franche réussite, l’international français étant en difficulté sur son côté. À l’issue de la rencontre, en zone mixte, dans des propos relayés par L’Equipe, le numéro 21 du PSG est revenu sur ce revers contre une belle équipe de Botafogo.

Son analyse du match

« Il y avait une grande équipe en face. En première période, ils ont eu cette occasion et ont réussi à marquer. Après, ça a été compliqué car ils ont fermé, on s’en doutait. On a tout tenté pour revenir au score. Il nous reste une rencontre face à Seattle pour nous qualifier. Ils ont fait leur match. »

Qu’est-ce qui vous a le plus gêné ? Leur impact physique ?

« Oui, ils ont tout mis sur le terrain. Ils ont bien défendu, bien réussi leur jeu avec beaucoup d’agressivité. Malheureusement, on n’a pas pu relever ce défi mais il nous reste encore un match pour nous qualifier. »

Comment expliquez-vous ce revers inattendu ?

« On n’a pas eu beaucoup d’espaces. Botafogo était agressif et dans ce genre de match quand on est mené il est difficile de revenir au score. Le coach nous avait demandé de davantage attaquer la profondeur pour aller dans le dos de leur défense mais on n’y est pas toujours parvenu. En première période, on a eu quelques situations mais on n’en a pas profité. On a perdu mais il nous reste un match. »