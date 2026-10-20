Hernandez : « J’essaye toujours de donner mon maximum sur le terrain »

Titularisé dans le couloir gauche de la défense ce soir, Lucas Hernandez a réalisé une très belle performance, muselant Lamine Yamal. Il a été l’un des artisans de la victoire du PSG contre le Barça (4-2).

Avec l’absence de Nuno Mendes, Luis Enrique a décidé de titulariser Lucas Hernandez dans le couloir gauche de la défense du PSG contre le FC Barcelone alors que tout le monde pensait qu’il alignerait Warren Zaïre-Emery. Un choix payant puisque l’international français a réalisé une très grosse prestation, en muselant Lamine Yamal et en marquant un but important lors de la victoire des Parisiens contre le Barça au Parc des Princes (4-2). Au micro de Canal Plus Foot, le numéro 21 du PSG est revenu sur ce très beau succès parisien et sa grosse performance.

« Mon objectif, ça a toujours été le même, c’est de tout donner sur le terrain »

« Désiré Doué homme du match, c’est un scandale (rire !) ? Non. Il le mérite, c’est un joueur extraordinaire. Aujourd’hui, il a montré ça encore une fois sur le terrain. Ce n’a pas été un match facile, on le savait. Mais bon, à la fin du match, on a mérité au vu de ce que l’on a fait sur le terrain. Ma journée ? Comme avant chaque match, le coach donne la composition avant la causerie. C’est à ce moment-là qu’il m’a dit que j’allais commencer le match. J’essaye toujours de donner mon maximum sur le terrain. Des fois, tu as des meilleures soirées que d’autres, mais, en tout cas, cette envie de tout donner sur le terrain, je ne l’ai jamais perdue. Aujourd’hui, cela a payé. Tenir Yamal et remettre le PSG devant au score, une soirée parfaite ? C’est vrai que je ne suis pas habitué à marquer beaucoup de buts, mais ce soir, j’ai eu cette chance de pouvoir marquer sur ce corner. Comme on le sait, cela reste un match de poule même si c’était un match très important pour montrer quelle équipe on est. Ce soir, on a montré que l’on était une très bonne équipe. Mais ça reste un match de poule et il va falloir continuer. Toujours prêt à tout donner pour le PSG, quel que soit mon temps de jeu ? Oui, bien sûr, comme je l’ai toujours fait. Comme je l’ai dit avant, parfois il y a des jours où tu as des meilleures sensations. Mon objectif, ça a toujours été le même, c’est de tout donner sur le terrain. C’est ce que je vais continuer à faire ici à Paris. »