Hernandez : « L’équipe du PSG pour les quatre, cinq années à venir ça va être incroyable »

Le PSG a réalisé une saison 2024-2025 historique. Lucas Hernandez s’est montré optimiste pour le club de la capitale pour les années à venir.

Le PSG a réalisé la meilleure saison de son histoire avec un triplé national et la victoire en finale de la Ligue des champions. Tenant du titre, les Parisiens ont hérité d’adversaires coriaces en phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026. Ils devront une nouvelle fois batailler pour se qualifier pour la phase finale de la compétition. Dans une interview accordée à Canal Plus, Lucas Hernandez a évoqué ce tirage avant d’évoquer un avenir positif pour le PSG.

« On continue à avoir faim »

« Toutes les rencontres en Ligue des champions vont être des matchs compliqués, on est conscient de ça, on est prêts. On continue à être une équipe très jeune. On continue à avoir faim. L’équipe du PSG pour les quatre, cinq années à venir, ça va être incroyable. » Le numéro 21 du PSG a également parlé de sa forme actuelle, lui qui revient de deux graves blessures. « Quand tu reviens de deux croisés, pour revenir à ton niveau, il te faut encore du temps. Surtout du temps de jeu. Mentalement, je suis à 200%, et après, physiquement, c’est compliqué, mais je suis convaincu à 100% que mon meilleur niveau va revenir. » L’international français a aussi alerté sur le contrecoup que devrait connaître le PSG après sa saison 2024-2025 à rallonge. « Quand tu finis une longue saison comme celle de l’année dernière, que tu as seulement deux semaines et demie de coupure, et après tu enchaînes directement une finale de SuperCoupe d’Europe, ce n’est jamais facile. À un moment ou un autre, ça va lâcher, que ce soit physiquement ou mentalement, en espérant que ce soit le plus tard possible. » Lucas Hernandez a enfin évoqué avec humour l’arrivée de Benjamin Pavard, son ami, à Marseille. « Il va à Marseille ?! (…) Mon ami Ben… Oh mon Ben, qu’est-ce que tu m’as fait, Ben…». Un impact sur notre amitié ? Non, Ben, pour moi, c’est mon meilleur ami dans le monde du foot, du coup, je pense que ça va continuer comme ça ! »