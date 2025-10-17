Hernandez : « L’état d’esprit de l’équipe est irréprochable »

En ouverture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG a concédé un match nul spectaculaire sur la pelouse du Parc des Princes contre Strasbourg (3-3).

Le PSG retrouvait les terrains ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Après avoir rapidement ouvert le score grâce à Bradley Barcola, le PSG a vu Strasbourg renverser la rencontre et mener 3-1. Il faudra attendre les 30 dernières minutes de la rencontre pour voir le PSG réussir à revenir grâce à un penalty de Gonçalo Ramos puis un but de Senny Mayulu. Malgré plusieurs situations, les Parisiens n’arriveront pas à s’offrir la victoire. Au micro de Ligue 1 +, Lucas Hernandez est revenu sur ce partage des points (3-3).

« On a voulu gagner ce match mais malheureusement on a pu accrocher que le nul »

« Cette deuxième mi-temps a mal commencé, on ne doit pas prendre ce but. Être mené de deux buts, ce n’est jamais facile. L’état d’esprit de l’équipe est irréprochable. On a voulu gagner ce match mais malheureusement on a pu accrocher que le nul. Maintenant, il faut se reposer, récupérer et prendre des forces pour le match de mardi. Surpris par les Strasbourgeois ? Oui, après on prend des buts que normalement on ne doit pas prendre. On doit être plus solide que ça. Si on veut lutter pour ce championnat, il faut parfois être plus agressif. Mais voilà, c’est le foot, Strasbourg a fait un bon match. Malheureusement, on a accroché que le nul mais on voulait la victoire bien sûr. »