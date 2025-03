Hernandez : « Liverpool ? On est très confiant »

Après sa belle victoire contre Rennes ce samedi après-midi, le PSG peut désormais se pencher sur la manche retour contre Liverpool. Lucas Hernandez se dit confiant avant d’aller à Anfield.

Le PSG a préparé de la meilleure des manières son huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Liverpool en s’imposant sur la pelouse de Rennes (1-4) ce samedi après-midi, dans un match où Luis Enrique avait effectué un large turnover. Présent en zone mixte à l’issue de la victoire contre les Bretons, Lucas Hernandez s’est projeté sur cette rencontre cruciale contre les Anglais.

« On a un super groupe, une superbe équipe »

« On est très confiant. On a fait un bon match à l’aller. On est conscient de ça. Aujourd’hui, on a fait un autre bon match. Tout le monde est confiant, a envie que ce match arrive, en espérant se qualifier bien sûr. Sur de nos forces ? Tout le monde est confiant, tout le monde a envie de se qualifier. C’est un objectif. On sait que cela ne va pas être facile, ce n’est jamais facile de jouer à Anfield, lance le numéro 21 du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Mais, on a des super joueurs, un super groupe, une superbe équipe. Franchement, on est dans une dynamique très bonne et on espère faire le nécessaire à Anfield. Rennes ? On a mis ce qu’il fallait pour gagner ce match. On était concentré pour gagner ce match, continuer à montrer que l’on est une grosse équipe. On prend tous les matches au sérieux. C’est ce qui a fait la différence aujourd’hui, de continuer à nous préparer pour arriver le mieux possible pour mardi. »