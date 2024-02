C’est le dossier qui fait quotidiennement la Une de l’actualité du PSG, l’avenir de Kylian Mbappé. Lucas Hernandez assure que ce n’est pas un sujet évoqué dans le vestiaire du PSG.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Selon plusieurs médias, l’attaquant aurait fait son choix, rejoindre le Real Madrid libre de tout contrat. D’autres expliquent qu’il n’a pas encore pris sa décision. Pour connaître le vrai du faux dans ce dossier, il faut attendre la prise de parole du meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu, ou bien l’officialisation de son choix. Si ce sujet fait l’actualité quasiment quotidiennement dans la presse du monde entier, ce n’est pas un sujet dans le vestiaire du PSG comme l’explique Lucas Hernandez.

A voir aussi : Mbappé n’a pas encore fait son choix selon Rothen

« En espérant qu’il restera ici au Paris Saint-Germain »

« On le sait, il y a beaucoup d’attentes sur ça, derrière lui. Nous, on essaye d’éviter de parler de ce sujet-là. Un sujet tabou ? Je vous dis la vérité, on n’en parle pas. On sait qu’il y a beaucoup d’attentes derrière lui, donc on ne veut pas trop l’agacer, trop lui demander. C’est à lui de prendre la meilleure décision pour lui, pour sa famille, pour sa carrière. Je pense que la décision qu’il prendra sera la bonne. En espérant qu’il restera ici au Paris Saint-Germain avec nous« , lance le défenseur du PSG dans un extrait d’une interview accordée à RTL, qui sera diffusée en intégralité vendredi à partir de 20 heures.