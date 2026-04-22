Hernandez : « Mes 100 matches avec le PSG ? C’est une fierté »

Entré en jeu lors de la large victoire du PSG contre Nantes ce mercredi soir, Lucas Hernandez a joué son 100e match avec les Rouge & Bleu. Une fierté pour lui.

Remplaçant au coup d’envoi, Lucas Hernandez a fait son entrée en jeu à l’heure de jeu lors de la large victoire du PSG contre le FC Nantes pour le compte du match en retard de la 26e journée de Ligue 1 (3-0). Une entrée en jeu qui lui permet d’atteindre la barre symbolique des 100 matches joués sous le maillot des Rouge & Bleu. À l’issue de la rencontre, au micro de PSG TV, l’international français a évoqué cet accomplissement. « Mes 100 matches ? C’est une fierté. Je suis très fier de pouvoir atteindre ce cap avec le Paris Saint-Germain. Depuis mon arrivée ici à Paris, j’ai eu beaucoup de bons moments, et aussi des moments un peu moins bons, mais c’est vrai que je ne retiens que les bons moments. Je suis fier de pouvoir être dans cette équipe, une équipe avec laquelle on a marqué l’histoire du football l’année dernière. J’ai pu participer à ça, et cette année aussi on continue à faire une très bonne saison. Je suis très fier d’avoir disputé mon 100e match avec le Paris Saint-Germain et j’espère qu’encore plus de matches vont arriver. »

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« On connaissait l’importance de ce match »

Le défenseur est ensuite revenu sur la victoire importante du PSG dans la course au titre de Ligue 1. « Après la défaite contre Lyon, c’était important d’aborder ce match de la meilleure des façons. On connaissait l’importance de ce match, qui pouvait nous permettre de mettre Lens à quatre points. On est dans le bon chemin et c’est à nous de continuer comme ça, parce que tout le monde veut gagner cette Ligue 1. On sait que ce n’est pas facile, mais on est dans la bonne voie. »





