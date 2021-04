L.Hernandez : “Nous allons à Paris avec des idées claires sur la façon de jouer”

Demain soir à 21 heures (RMC Sport 1), le PSG et le FC Bayern s’affrontent pour le quart de finale retour de l’UEFA Champions League, au Parc des Princes. Victorieux 3-2 à l’Allianz Arena, les Parisiens voudront rééditer une belle performance afin d’accéder à une demi-finale de Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. De leur côté, les Bavarois se montrent plutôt confiants à l’approche de cette rencontre européenne. À l’image de son coéquipier Joshua Kimmich, le défenseur munichois, Lucas Hernandez est optimiste avant le déplacement à Paris.

“Nous allons à Paris avec des idées claires sur la façon de jouer. L’équipe est motivée et mérite d’être en demi-finale. Nous devons garder le ballon le plus possible. Lorsque nous le perdons, nous devons être vigilants et appliquer beaucoup de pression car ils peuvent contrer rapidement et sont également très bons sans le ballon. Il faut se méfier surtout à Paris. Il faut surtout être impitoyable”, a déclaré Lucas Hernandez dans un entretien au site officiel du FC Bayern. “Je pense que la chose la plus importante dans le football est de prendre des risques. Je vais tout donner pour gagner là-bas et progresser. Je veux ça, toute l’équipe veut ça. Maintenant, c’est à nous de continuer cette aventure.”