Hernandez : « Nous pouvons entrer encore une fois dans l’histoire du PSG »

Samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Six jours avant ce choc, Lucas Hernandez a expliqué que son équipe voulait encore écrire l’histoire du PSG.

Le PSG a encore un match à jouer avant la fin de la saison 2025-2026, la finale de la Ligue des champions contre Arsenal dans six jours. Les Parisiens se préparent pour tenter de conserver leur titre. Lucas Hernandez sera présent dans le groupe parisien pour cette finale contre les Gunners. Il devrait commencer sur le banc, Nuno Mendes étant le favori pour débuter dans le couloir gauche de la défense des Rouge & Bleu. L’international français, qui participera à la Coupe du monde avec l’équipe de France cet été, s’est confié à PSG TV à six jours de la finale. L’ancien du Bayern Munich a expliqué que son équipe avait comme objectif d’entrer encore une fois dans l’histoire du PSG.

Une pression particulière avant la finale ?

« Non, franchement. Nous avons eu un jour et demi de repos en début de semaine. Mais nous sommes tous conscients de ce qui arrive : c’est le match le plus important de la saison. Nous pouvons entrer encore une fois dans l’histoire du club, dans l’histoire du Paris Saint-Germain et même dans l’histoire du football français. Il y a beaucoup d’excitation et nous avons hâte que cette semaine passe pour arriver au jour J. »

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Le soutien des supporters

« Nous savons qu’ils sont notre douzième homme. Ils sont toujours là à chaque match et nous ressentons leur soutien sur le terrain. Franchement, je pense que ce sont les meilleurs supporters du monde. Nous savons qu’ils seront présents et qu’ils nous pousseront du début jusqu’à la fin. »





