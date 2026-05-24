Lucas hernandez
Image : psg.fr

Hernandez : « Nous pouvons entrer encore une fois dans l’histoire du PSG »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 mai 2026

Samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Six jours avant ce choc, Lucas Hernandez a expliqué que son équipe voulait encore écrire l’histoire du PSG. 

Le PSG a encore un match à jouer avant la fin de la saison 2025-2026, la finale de la Ligue des champions contre Arsenal dans six jours. Les Parisiens se préparent pour tenter de conserver leur titre. Lucas Hernandez sera présent dans le groupe parisien pour cette finale contre les Gunners. Il devrait commencer sur le banc, Nuno Mendes étant le favori pour débuter dans le couloir gauche de la défense des Rouge & Bleu. L’international français, qui participera à la Coupe du monde avec l’équipe de France cet été, s’est confié à PSG TV à six jours de la finale. L’ancien du Bayern Munich a expliqué que son équipe avait comme objectif d’entrer encore une fois dans l’histoire du PSG

Une pression particulière avant la finale ?

« Non, franchement. Nous avons eu un jour et demi de repos en début de semaine. Mais nous sommes tous conscients de ce qui arrive : c’est le match le plus important de la saison. Nous pouvons entrer encore une fois dans l’histoire du club, dans l’histoire du Paris Saint-Germain et même dans l’histoire du football français. Il y a beaucoup d’excitation et nous avons hâte que cette semaine passe pour arriver au jour J. »

Dembélé et Hakimi absents de l’opposition interne du PSG
canalsupporters.com

Le soutien des supporters

« Nous savons qu’ils sont notre douzième homme. Ils sont toujours là à chaque match et nous ressentons leur soutien sur le terrain. Franchement, je pense que ce sont les meilleurs supporters du monde. Nous savons qu’ils seront présents et qu’ils nous pousseront du début jusqu’à la fin. »



Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 mai 2026

Articles similaires

Luis enrique al khelaifi campos

Fair-play financier – Le PSG a fortement réduit ses pertes

24 mai 2026
Randal Kolo Muani

Mercato – Une porte de sortie en Turquie pour Kolo Muani ?

24 mai 2026
Hakimi

LDC – Hakimi trop juste pour démarrer la finale face à Arsenal ?

24 mai 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

23 mai 2026
Bouton retour en haut de la page