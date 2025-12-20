Lucas Hernandez
Image : PSG.fr

Hernandez : « On a fait ce qu’il fallait faire »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas20 décembre 2025

Ce samedi soir, le PSG s’est logiquement imposé contre le Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France. Les Parisiens sont qualifiés pour les 16es de finale.

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG affrontait le club de National 3 du Vendée Fontenay Foot. Dans un match qu’il a logiquement dominé, le club de la capitale s’est logiquement imposé grâce à des buts de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et un doublé de Gonçalo Ramos (4-0). Au micro de beIN SPORTS 1, Lucas Hernandez est revenu sur ce succès parisien.

« Il faut profiter, savourer »

« C’était aussi un bon spectacle pour eux ce soir, avec le stade plein. Je pense qu’ils ont tous pris du plaisir. On a fait ce qu’il fallait faire. Maintenant, on a une bonne petite coupure pour déconnecter, reprendre des forces, parce que la saison va être encore longue. Le bilan de l’année 2025 ? L’année dernière, ça a été une saison historique pour tous les Parisiens, pour nous. C’est rare de gagner six titres dans une année. C’est la troisième fois dans l’histoire du foot. Il faut profiter, savourer ça parce que l’on ne se rend pas compte de ce que l’on a fait cette année. Maintenant, on va bien couper pendant une semaine pour reprendre des forces et revenir encore plus fort. »

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas20 décembre 2025

Articles similaires

Luis Enrique conf

Dembélé, 2025 historique… La conférence de presse de Luis Enrique

21 décembre 2025
Doué

Doué : « L’année 2025 ? Elle est magnifique, historique »

20 décembre 2025
Luis Enrique

Enrique : « Je pense que l’on a fait un très bon match »

20 décembre 2025
Ramos

CdF – Le PSG termine son année 2025 avec une victoire facile face à Fontenay

20 décembre 2025
Bouton retour en haut de la page