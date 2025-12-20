Hernandez : « On a fait ce qu’il fallait faire »

Ce samedi soir, le PSG s’est logiquement imposé contre le Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France. Les Parisiens sont qualifiés pour les 16es de finale.

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG affrontait le club de National 3 du Vendée Fontenay Foot. Dans un match qu’il a logiquement dominé, le club de la capitale s’est logiquement imposé grâce à des buts de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et un doublé de Gonçalo Ramos (4-0). Au micro de beIN SPORTS 1, Lucas Hernandez est revenu sur ce succès parisien.

« Il faut profiter, savourer »

« C’était aussi un bon spectacle pour eux ce soir, avec le stade plein. Je pense qu’ils ont tous pris du plaisir. On a fait ce qu’il fallait faire. Maintenant, on a une bonne petite coupure pour déconnecter, reprendre des forces, parce que la saison va être encore longue. Le bilan de l’année 2025 ? L’année dernière, ça a été une saison historique pour tous les Parisiens, pour nous. C’est rare de gagner six titres dans une année. C’est la troisième fois dans l’histoire du foot. Il faut profiter, savourer ça parce que l’on ne se rend pas compte de ce que l’on a fait cette année. Maintenant, on va bien couper pendant une semaine pour reprendre des forces et revenir encore plus fort. »