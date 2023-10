Hernandez : « On a montré cette force de caractère »

Dans un match compliqué, le PSG s’est imposé contre Brest grâce à un but de Kylian Mbappé dans les dernières minutes de la rencontre (3-2). Le PSG termine sa semaine avec un deuxième succès, qui lui permet de rester au contact de Nice en tête du championnat.

Après sa large victoire contre l’AC Milan mercredi soir (3-0), le PSG se déplaçait sur la pelouse de Francis Le Blé pour y défier Brest dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Les Parisiens ont rapidement mené les débats grâce à des buts de Warren Zaïre-Emery, d’une magnifique frappe des 20 mètres et de Kylian Mbappé, qui a marqué avec sa spéciale après une très belle passe décisive de l’extérieur du pied de Lee Kang-In. Mais les Brestois ont réussi à égaliser grâce à des buts de la tête. Dans une deuxième mi-temps dominé par les Bretons, le PSG va réussir à s’imposer grâce à un but de Kylian Mbappé (2-3), qui a bien suivi après son penalty repoussé par le gardien. Au micro de Prime Video, Lucas Hernandez est revenu sur cette victoire difficile des Parisiens.

« On a pu ramener les trois points à Paris »

« Un match compliqué, on le savait. On vient d’une longue semaine avec ce match en milieu de semaine contre le Milan, on le savait que l’on devait être costaud dès la première minute. On menait 2-0 après, ils sont revenus. Chez eux, ils ont fait ce qu’il fallait pour revenir. Après, on a montré cette force de caractère, cette force d’équipe et on a pu ramener les trois points à Paris, c’était le plus important, l’objectif. De la tension ? On a des joueurs avec beaucoup d’expérience, on savait que c’était un stade où le public était là. Mais bon, on a montré de la force, de la force d’équipe, de la force de caractère que tous les joueurs ont. On est très content d’avoir remporté ces trois points.«