Lucas Hernandez
Image : PSG.fr

Hernandez : « On ne lâche jamais rien, on donne toujours tout »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 novembre 2026

Ce mardi soir, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Villarreal (0-6). Lucas Hernandez a salué la mentalité de son équipe, qui donne toujours tout pour gagner les matches. 

Après avoir battu le Slovan Bratislava (6-1), Manchester City (2-4) et le FC Barcelone (4-2), le PSG visait une quatrième victoire en quatre matches de phase de ligue de la Ligue des champions sur la pelouse du stade de la Céramique de Villarreal. Et dans un match à sens unique, le club de la capitale a surclassé les Espagnols grâce à un doublé de Fabián Ruiz et des buts de Désiré Doué, Senny Mayulu, David Boly et João Neves (0-6). À l’issue de la rencontre, au micro de Canal Plus Foot, Lucas Hernandez a salué la mentalité de son équipe. 

LDC – Le PSG corrige Villarreal (6-0) et poursuit son sans-faute
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« En ce moment, je me sens très bien »

« L’équipe encore plus forte que la saison dernière ? On s’améliore chaque jour, saison après saison. C’est ça la force de notre équipe, on ne lâche jamais rien, on donne toujours tout. N’importe quel joueur qui est sur le terrain, il est conscient de ça et ça se voit avec les résultats et surtout avec le jeu. Ça va être dur pour Nuno Mendes de reprendre sa place ? Nuno, c’est Nuno. J’essaye toujours de tout donner, comme je l’ai toujours dit. Après, tu as des moments plus forts que d’autres. En ce moment, je me sens très bien et c’est à moi de continuer comme ça. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 novembre 2026

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