Hernandez : « On va bien se préparer pour l’autre finale »

En cette fin de mois de mai, le PSG avait deux objectifs, la finale de la Coupe de France et celle de la Ligue des champions. Hier, il a validé son premier objectif en s’imposant facilement contre Reims sur la pelouse du Stade de France (3-0). Les Parisiens ont désormais les yeux rivés sur la finale de la Ligue des champions à l’Allianz Arena de Munich. Ils auront un peu moins d’une semaine pour préparer cette rencontre et tenter de remporter pour la première fois la Ligue des champions pour le club de la capitale. À l’issue de la victoire contre les Rémois, Lucas Hernandez s’est projeté sur l’affrontement contre l’Inter Milan.

« On a fait le plein de confiance »

« On a fait le plein de confiance. Le plus important reste à faire, avec le match que tout le monde attend. On va bien savourer cette victoire ce soir car c’est un nouveau trophée dans la vitrine, et la semaine prochaine, on se tournera vers la finale. On prend chaque match au sérieux. C’était une finale importante, maintenant, on va bien se préparer pour l’autre finale, samedi prochain, lance le numéro 21 du PSG dans des propos relayés par L’Equipe. Ce n’est pas facile, mais on se rend les choses faciles, avec le jeu qu’on propose, le pressing qu’on met. On voit qu’il y a beaucoup de travail derrière. Une semaine spéciale va commencer, et il ne faut pas changer, mais continuer à faire ce qu’on a bien fait depuis le début. C’est un match comme les autres, même si c’est une finale, on est des joueurs professionnels et on veut toujours être champions. Jusqu’à présent, cette saison, on a remporté tous les trophées en jeu. Il en reste, et on va tout faire pour cela. On a une longue semaine pour bien préparer ça. »