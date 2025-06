Hernandez : « On va essayer de ramener ce trophée à la maison »

Le PSG participe à la première édition de la nouvelle Coupe du monde des clubs. Lucas Hernandez n’a pas caché les ambitions du PSG dans cette compétition.

En cette année 2025, la FIFA a décidé de modifier sa Coupe du monde des clubs. Alors que cette dernière rassemblait les vainqueurs des Ligues des champions de chaque continent, place désormais à une compétition à 32 équipes avec une phase de poules puis une phase finale dès huitièmes de finale aux demi-finales avant la finale. Le PSG fait partie des équipes engagées et défiera l’Atlético de Madrid, Botafogo et Seattle. Lucas Hernandez, défenseur des Rouge & Bleu, a affiché les ambitions de son club pour cette Coupe du monde des clubs.

« On va aller là-bas pour tout donner »

« Est-ce que c’est un véritable objectif pour le PSG, la Coupe du monde des clubs ? Nous sommes des professionnels. Notre objectif, c’est toujours d’arriver jusqu’au bout, pour essayer d’atteindre les plus grands trophées, lance Lucas Hernandez dans un extrait d’une interview qu’il a accordé à Télefoot et qui passera en intégralité demain matin. C’est une saison très longue. Moi, j’étais blessé, mais il y a des joueurs, je ne sais pas combien de matches ils ont dans leurs jambes. Mais bon, on est là pour ça, on est des professionnels et on va aller là-bas pour tout donner et pour bien sûr essayer de ramener ce trophée à la maison. »