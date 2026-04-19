Hernandez : « Quand on est mené 2-0, revenir c’est compliqué »

En clôture de la 30e journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre Lyon. Les Parisiens devront se relever contre Nantes mercredi soir.

Ce dimanche soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Surpris dès la cinquième minute, le club de la capitale a encaissé un deuxième but au quart d’heure de jeu. Face à une équipe bien en place défensivement, le PSG n’a pas réussi à faire trembler les Lyonnais, Khvicha Kvaratskhelia marquant trop tard (2-1). Au micro de Ligue 1 +, Lucas Hernandez est revenu sur ce revers parisien.

« On a tout essayé, on a eu des occasions »

« On a eu les occasions. Malheureusement, on n’a pas su les concrétiser. Maintenant, on va se focaliser sur le match de mercredi qui est important. Il faut continuer comme ça. Une petite décompression ? Non. Après, Lyon, ils ont fait ce qu’ils ont pu. Si on analyse les deux buts qu’ils nous ont marqués, je pense que ce ne sont même pas des occasions. Le premier, un peu de réussite, et le deuxième, sur une contre-attaque. Après, ils n’ont eu aucune occasion. Malheureusement, quand on est mené 2-0, revenir c’est compliqué, surtout avec le bloc bas que Lyon a proposé. On a tout essayé, on a eu des occasions. En première mi-temps, si on avait marqué le penalty, peut-être que cela aurait été différent. Mais, on continue. »