Kylian Mbappé est au cœur de l’actualité depuis 24 heures après ses longues interviews accordées à l’Equipe et RMC Sport. Dans ces dernières, il revient longuement sur son été tumultueux, sa relation avec la MNM, l’Euro et son penalty raté. Au sujet de l’Equipe de France, l’attaquant du PSG a suggéré qu’on lui avait donné le sentiment qu’il pouvait être un problème. Lucas Hernandez a tenu à rassurer son coéquipier en sélection.

« Je n’ai pas vécu ce moment-là. À l’Euro, franchement, je l’ai vu intégré à 100% à l’équipe. Il avait envie de jouer cet Euro et de le gagner bien sûr, comme tous les joueurs, et c’est vrai que ç’a été une déception cette élimination face à la Suisse, défend le défenseur du Bayern en conférence de presse. C’était un coup très très dur pour tout le monde. On y pense encore. Kylian est un énorme joueur, quelqu’un de très proche, tout le monde l’aime. Il est très respecté ici, en équipe de France. C’est un très jeune joueur mais il fait déjà partie des cadres de l’équipe de France. On est tous avec lui, on sait qu’on a besoin de lui. Il a dit ça mais je veux qu’il sache qu’il est un joueur unique, qu’on a besoin de lui, et qu’on veut écrire d’autres pages de l’histoire de l’équipe de France avec lui. »