Ce dimanche soir, le PSG recevait le Stade Rennais pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont arraché le nul en toute fin de match.

Titulaire dans le couloir gauche de la défense du PSG, Lucas Hernandez a assisté à l’égalisation de Gonçalo Ramos sur penalty depuis le banc de touche, lui qui a laissé sa place à Nuno Mendes, qui a retrouvé les terrains dix mois après son dernier match. Dans cette rencontre contre les Rennais, le club de la capitale a eu le ballon et a dû faire face à un bloc bas des Rennais. Alors qu’il n’avait pas été dangereux depuis le début de la rencontre, le Stade Rennais a ouvert le score par l’intermédiaire d’Amine Gouiri sur une percée en solitaire et une frappe de l’extérieur du pied droit qui s’est logée dans la lucarne de Gianluigi Donnarumma. Présent en zone mixte, dans des propos relayés par L’Equipe, Lucas Hernandez est revenu sur ce match nul miraculeux (1-1), qui doit servir de leçon aux Parisiens selon lui.

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG arrache le match nul face à Rennes grâce à Gonçalo Ramos

Le match contre Rennes

« Ça n’a pas été facile face à une bonne équipe de Rennes qui restait sur une bonne série. On a sauvé un petit point mais c’est toujours une piqûre de rappel pour ce qui nous attend pour la suite. Ils ont fait un bon travail défensif, ils marquent sur leur première occasion… Ce n’est jamais facile de jouer face à une équipe défensive. On a essayé de passer par les côtés, mais ça n’a pas marché. »

Baisse de motivation ?

« C’est vrai qu’on a de l’avance, mais on ne veut jamais se relâcher, on veut la gagne, on est des compétiteurs. On a réussi à marquer à la dernière minute et accrocher un petit point. La motivation est toujours là. »

Un match qui peut servir pour la Ligue des champions ?

« D’abord pour Monaco vendredi prochain. Comme je l’ai dit, c’est une piqûre de rappel pour la suite. »