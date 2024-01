Arrivé cet été au PSG, Lucas Hernandez est très certainement la meilleure recrue du mercato estival des Rouge & Bleu. Il se réjouit d’être dans le meilleur club de France.

Pour renforcer sa défense, le PSG a recruté Lucas Hernandez contre 45 millions d’euros l’été dernier au Bayern Munich. Si son arrivée a suscité des commentaires en raison de certaines paroles sur l’Olympique de Marseille, lui qui est né dans la ville phocéenne même s’il n’y a pas vraiment vécu, il a fait taire les débats avec ses prestations sur les terrains depuis qu’il a porté pour la première fois le maillot de Rouge & Bleu. Dans son couloir gauche, en l’absence de Nuno Mendes, il réalise de très belles performances et est déjà l’un des patrons de l’arrière-garde du club de la capitale. Dans une capsule pour la chaîne Youtube du PSG, My Journey To Paris, l’ancien de l’Atletico de Madrid a évoqué ce que représentait pour lui le PSG.

A voir aussi : PSG : Nuno Mendes de retour pour les huitièmes de finale de LdC ?

« Le PSG, c’est le plus grand club français »

« Le PSG, c’est un club historique, c’est le plus grand club français, le club le plus titré en France. C’est un club, quand on parle de la France, c’est le premier club qui vient en tête. C’est un club mondialement connu. Je pense que c’est pour ça que je suis venu ici. Mes ambitions au PSG ? C’est de tout gagner. Je suis venu à Paris pour essayer de créer l’histoire bien sûr. » L’international français a également évoqué la ville de Paris. « C’est une ville classe, une ville amoureuse. Une ville avec beaucoup de joie, mondialement connue. Tout le monde veut visiter Paris, les monuments, les musées, la Tour Eiffel. C’est une superbe ville et franchement, je suis très très content de pouvoir être ici. »