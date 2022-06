Ander Herrera a rejoint le PSG durant l’été 2019. Le milieu de terrain espagnol n’a jamais réussi à s’imposer comme un joueur incontournable des Rouge & Bleu. Lors de la saison qui vient de se terminer, il avait réalisé de très bons débuts avec quatre buts. Mais, il a très vite baissé en performance pour petit à petit ne plus trop jouer. Une affaire extra-sportive et un problème à l’œil lui ont aussi coûté quelques semaines de compétitions. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, l’Espagnol fait partie des joueurs dont les dirigeants aimeraient se séparer. Mais lui ne compte pas s’en aller, comme il l’a de nouveau expliqué à AS.

Ander Herrera n’a pas peur de la concurrence

« Oui, ça fait trois ans et je suis content. Je pense que c’est un projet où nous avons encore besoin de la cerise sur le gâteau comme tout le monde le sait. Aussi exigeant que je sois envers moi-même, je veux continuer et profiter d’un club en pleine croissance entouré des meilleurs footballeurs de l’univers. J’aime le quotidien, la ville et mes collègues. Ma famille est heureuse et je veux continuer. Les rumeurs sur l’arrivée de plusieurs milieux de terrain ? Moi ça me plaît. À Manchester, ils m’ont posé la même question quand Schweinsteiger, Matic, Pogba ou Fred étaient là. Danilo, Gueye, Rafinha sont venus à Paris… Et j’ai joué et j’ai toujours eu des responsabilités. Cela a fait de moi un meilleur footballeur. J’aime avoir des milieux de terrain à mes côtés qui me rendent meilleur et rendent l’équipe meilleure.«

Herrera demande du respect aux Espagnols pour Mbappé

Ander Herrera est également revenu sur le choix de Mbappé de rester au PSG, avouant qu’il a cru à un départ de l’international français au Real Madrid.

« Les gens ne lui ont pas demandé ce qu’il allait faire. J’étais dans une situation similaire à United, sans évidemment toutes les répercussions, et les coéquipiers vous laissent tranquille. Dans ce cas, ce n’était pas différent. J’ai longtemps pensé qu’il irait à Madrid, mais finalement ça n’a pas été comme ça. Il faut respecter la décision d’un garçon de Paris, né en banlieue, qui n’a pas pu jouer au PSG parce qu’il est parti trop tôt à Monaco et qui a décidé de vouloir entrer dans l’histoire du club de sa ville.«