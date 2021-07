Herrera : “On a fait tout ce travail pour le match contre Lille”

Le PSG a terminé sa préparation d’avant saison ce mardi en arrachant le match nul face au FC Séville (2-2). Avec de nombreux jeunes et certains cadres expérimentés, les Rouge & Bleu vont se préparer désormais au Trophée des Champions face au LOSC ce dimanche (20h sur Amazon Prime Video). Présent sur la pelouse de l’Estadio Algarve de Faro (Portugal) pendant 63 minutes, le milieu du PSG – Ander Herrera – s’est exprimé sur ce prochain rendez-vous face au champion de France 2021.

“On a fait beaucoup d’entrainements, on fait beaucoup d’efforts pendant cette préparation, donc c’est normal que nous ressentions parfois la fatigue. Mais je pense que cette semaine on va préparer le match, on a fait tout ce travail pour le match contre Lille, donc je suis sûr qu’on va être prêts, prêts pour gagner un premier titre. Bien sûr, comme toujours avec beaucoup de respect pour Lille, parce qu’ils ont gagné le championnat et l’ont mérité. Donc on doit avoir beaucoup de respect, mais on est prêts”, a déclaré le milieu de terrain de 31 ans sur le site officiel du club. “La préparation ? Jouer contre une équipe (FC Séville) qui va disputer la Ligue des Champions, qui a l’habitude de gagner des compétitions, des titres, c’est un bon test. C’est sûr que dimanche, ça va être encore plus dur, parce que ce sera un titre au bout, tout le monde joue pour gagner des titres, mais on est le Paris Saint-Germain, on est prêts, on a aussi des joueurs qui sont arrivés cette semaine (Presnel Kimpembe, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira et Kylian Mbappé, ndlr) avec nous, et on va avoir une équipe forte pour essayer de gagner notre premier titre.”