Herrera : « On est contents, mais on peut s’améliorer »

Ander Herrera était une nouvelle fois titulaire au milieu de terrain lors du succès étriqué du PSG contre Leipzig (3-2) ce soir dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. L’Espagnol (32 ans) n’avait pas son rendement habituel (noté 4 par la rédaction de CS). Il ne cache pas le fait que son équipe doit s’améliorer.

« C’est sûr qu’on a souffert aussi. On savait avant le match que c’était une équipe très dynamique, qu’ils avaient besoin de gagner le match car ils avaient zéro point. On savait que c’est une équipe difficile à jouer, parce que c’est déjà la 3e saison consécutive qu’on joue contre eux. Donc on est contents, mais on peut s’améliorer. On a bien démarré le match, les 20-25 premières minutes, après on a perdu un peu le contrôle du match, on doit s’améliorer sur ça, note Herrera pour PSG TV. Après je pense que les remplacements en seconde mi-temps nous ont donné l’énergie nécessaire, on a changé de système, ça nous a fait du bien, donc on est très contents. Je pense qu’on a globalement mérité la victoire, mais on doit savoir aussi qu’on peut faire mieux, parce qu’on doit contrôler le match 90 minutes. Ce n’est pas toujours possible mais on doit essayer. Et aujourd’hui on a bien commencé mais après 25 minutes on a perdu le contrôle.«