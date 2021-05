Herrera : “On est triste bien sûr”

Le PSG est éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite contre Manchester City en demi-finale retour (2-0). Les Parisiens ne retrouveront pas la finale. Au micro de RMC Sport 1, Ander Herrera a expliqué que son équipe pouvait sortir de la tête haute après son parcours. “Je pense qu’on a été la meilleure équipe pendant 70 minutes. On a tout essayé, on a bien joué avec le ballon. On a tout essayé, on a créé des problèmes à cette équipe qui joue très bien. On peut repartir d’ici la tête haute. On est triste bien sûr, ce n’est pas facile de faire finale et demi-finale en deux saisons. On ne doit pas changer comment on a joué ce soir. On a bien joué. On a tout fait. Il y a toujours des choses à améliorer. On parle de respect avec les arbitres. L’arbitre a dit “fuck You” à Leandro Paredes. Si on dit ça, on a une suspension de trois ou quatre matches.“