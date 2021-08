Herrera : “Tout le monde veut jouer pour le PSG car on a un projet très attractif”

Dans un match disputé, le PSG a assuré l’essentiel pour son premier match de la saison 2021-2022 de Ligue 1 avec une victoire face à l’Estac (2-1). Après avoir concédé l’ouverture du score, les joueurs de Mauricio Pochettino ont réagi rapidement grâce à des buts d’Achraf Hakimi et Mauro Icardi. Malgré une pression troyenne en fin de match, les Parisiens ont su conserver leur avantage au score. Après la rencontre, Ander Herrera (noté 7/10 par la rédaction CS) est revenu sur la prestation des Rouge & Bleu au micro de Canal Plus. Il a également été questionné sur Lionel Messi, annoncé très proche du PSG.

Le match face à l’Estac

Herrera : “Je me suis bien senti, surtout en première période. On a fait beaucoup d’entraînements cette semaine et on a accumulé de la fatigue dans les jambes. C’est exigeant, mais c’est normal. On va tomber sur des équipes qui vont jouer contre nous comme une finale de Coupe du monde, félicitations à Troyes. L’an dernier, il y a des matches similaires qu’on n’avait pas gagné et là on gagne. Monaco a fait match nul, Lyon aussi, on a bien réussi. J’avais l’espace pour faire des passes décisives et j’en ai profité.”

Au sujet d’une arrivée de Messi

Herrera : “Je comprends que tout le monde parle d’un joueur comme Messi lorsqu’il est libre. Bien sûr, tout le monde veut aussi jouer pour le PSG car on a un projet très attractif. C’est le football, on doit accepter cela. Mais tu dois comprendre que je suis un joueur et que je ne suis pas dans le business. J’ai toujours dit que c’était le meilleur joueur de l’histoire du football. J’ai joué beaucoup de fois contre lui et j’ai aussi beaucoup souffert face à lui surtout en Espagne. C’est le meilleur joueur contre qui j’ai joué dans ma vie, mais honnêtement je ne sais pas s’il va jouer ici.”