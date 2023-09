Les Féminines du PSG vont affronter Lyon dimanche soir dans le cadre de la deuxième journée de D1 Arkema. Hervé Renard, le sélectionneur des Bleues, a expliqué qu’il ne comptait pas ménager les Parisiennes et Lyonnaises.

Après leur victoire contre Bordeaux (0-3) en ouverture de la saison de D1 Arkema, les Féminines du PSG retrouveront le championnat avec la réception – au Parc des Princes – de Lyon dans le choc de la deuxième journée. Avant ça, plusieurs joueuses des deux équipes sont concernées par la trêve internationale. C’est le cas de cinq Parisiennes avec l’équipe de France (Constance Picaud, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Orianne Jen-François), Grace Geyoro ayant quitté le rassemblement en raison d’une blessure à la cheville. Demain, la France affronte l’Autriche pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Nations. À la veille de cette rencontre, Hervé Renard, le sélectionneur des Bleues, a été questionné sur la possibilité de ménager certaines joueuses du PSG et de l’OL. La réponse a été très claire.

« On regrette toujours qu’il y ait un match aussi important après une date internationale »

« Non, je suis désolé. Elles auront cinq jours, elles auront largement le temps de récupérer et de se concentrer sur l’affiche de la D1 Arkema. Un choc qui arrive trop tôt ? Non, mais quand on est sélectionneur, on regrette toujours qu’il y ait un match aussi important après une date internationale. J’en ferai part à la commission qui organise le Championnat, il faut éviter ces choses-là, lance Hervé Renard dans des propos relayés par l’Equipe. En les évitant, vous épargnez le sélectionneur que je suis et lui évitez que les choses puissent se compliquer quand il y a des petits bobos. Mais dans l’ensemble, elles savent très bien que quand elles rentreront, elles auront quatre jours pour préparer cette affiche. Ce match, elles ont envie de le gagner. Elles s’entendent bien dans le vestiaire, ensuite, elles seront chacune de leur côté. Je fais souvent attention à cela et je ne vois pas d’animosité entre les filles des deux clubs, elles sont souvent ensemble.«