Hervé Penot ne voit pas le choix Galtier comme un pas en arrière

Christophe Galtier est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Il fait clairement partie des prétendants à la succession de Mauricio Pochettino. Le nom de Zinédine Zidane apparaît lui aussi depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois. Mais c’est le premier cité qui pourrait occuper le banc parisien la saison prochaine. Certains observateurs jettent la pierre au PSG concernant le choix Galtier. De son coté, Hervé Penot, chroniqueur pour L’Équipe du Soir, voit d’un bon regard cette éventuelle arrivée.

« Campos sait que Galtier peut apporter au PSG »

« Campos, il est considéré comme le meilleur recruteur au monde, il est capable de façonner des équipes par ses recrutements. Et là d’un seul coup, il n’y connaitrait plus rien. Il a été adjoint de José Mourinho, il sait ce que c’est le très haut niveau. Quand il était à Lille, il avait fait le choix de prendre Christophe Galtier. Et à l’époque, il ne le connaissait pas trop. Mais il a appris à le connaître et s’est rendu compte de ses qualités. C’est pour ça que la première chose qu’il a faite c’est de le choisir sur le banc du PSG. Il joue sa tête là-dessus Campos, donc vous pensez qu’il va faire n’importe quoi ? Non. Il sait que Galtier c’est quelqu’un qui peut apporter beaucoup au PSG. Le club est suffisant assez tombé dans cette erreur de bling bling. Ils veulent peut-être revenir dans des bases plus saines. »