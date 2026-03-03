Marquinhos
Heureux événement pour Marquinhos, devenu papa pour la quatrième fois

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum3 mars 2026

Ce lundi, le capitaine du PSG, Marquinhos a fêté un heureux évènement avec la naissance de son quatrième enfant.

Marquinhos a débuté cette nouvelle semaine avec un heureux événement. Déjà papa de trois enfants (Maria Eduarda, Enrico et Martina), le capitaine du PSG a annoncé la naissance de son quatrième enfant avec sa compagne Carol Cabrino, comme annoncé sur leurs réseaux sociaux. Ce lundi 2 mars, les parents ont accueilli leur deuxième fils, prénommé Filippo. L’international brésilien a pu profiter de ces quelques jours de repos pour partager ce bel événement avec sa famille. Marquinhos, sous contrat jusqu’en 2028, retrouvera le chemin de l’entraînement ce mercredi avec le sourire.

