Le dossier du futur stade du PSG est revenu sur la table ces dernières semaines et la Mairie de Paris contre-attaque pour mettre à mal le futur projet parisien.

Depuis quelques jours, le dossier brûlant du futur stade du PSG a refait surface. Alors que la région Île-de-France a accordé une enveloppe et la réservation d’un terrain de 50 hectares pour le futur stade du Paris Saint-Germain, la Ville de Paris a décidé de saisir la justice pour empêcher ce projet d’aboutir. L’objectif, conserver les champions de France en titre au Parc des Princes.

La Ville de Paris pourra saisir la justice

Pourtant, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, est toujours fermée à l’idée de vendre l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Du côté des dirigeants parisiens, pas de changement non plus avec l’ambition de devenir propriétaire de leur stade. Mais comme le rapporte le journaliste de Franceinfo, Julien Froment, le voeu au conseil de Paris relatif à l’avenir du Parc a été approuvé ce jeudi avec 92 votes pour et 33 contre. Ainsi, la Ville de Paris pourra saisir en justice la décision de la région Île-de-France.

Dans des propos rapportés par Julien Froment, l’édile, Anne Hidalgo, a réagi à cette décision et confirme son souhait de voir le PSG poursuivre au Parc des Princes : « Il n’y a pas 36 000 hypothèses, il faut faire entendre raison au PSG, la seule voix possible c’est le bail emphytéotique. Pas question de vendre le Parc au PSG », a-t-elle déclaré. Pour rappel, le PSG possède un bail emphytéotique au Parc des Princes jusqu’en 2044.