Hidalgo : « Je ne comprends pas à quoi joue le PSG avec Mbappé »

C’est le sujet qui occupe quotidiennement l’actualité du PSG, l’avenir de Kylian Mbappé. Ce sujet fait beaucoup parler. Anne Hidalgo, la maire de Paris, y a aussi été de son commentaire sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas lever la clause de prolongation dans son contrat mais tout de même honorer sa dernière année sous le maillot des Rouge & Bleu. Les dirigeants parisiens ne voulant pas le voir partir libre dans un an, lui ont proposé deux solutions. Soit il prolonge avant le 31 juillet, soit il est placé sur le marché des transferts dès le 1er août.

« Je crois que c’était aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible »

Plusieurs clubs seraient à l’affût dans ce dossier. Un sujet qui va au-delà du monde du football, allant même s’inviter dans les débats politiques. Invitée de BFM TV ce mardi matin, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a été questionné sur Kylian Mbappé. « Je ne comprends pas à quoi joue le PSG. Kylian Mbappé, c’est le meilleur joueur du monde. J’avoue que je ne comprends rien. Kylian est un joueur extraordinaire, il faut le garder à Paris. Je crois que c’était aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible. La question est de savoir à quoi joue le PSG », lance la maire dans son interview. Des paroles qui ne vont pas arranger les relations entre Anne Hidalgo et Nasser al-Khelaïfi, qui sont en conflit depuis plusieurs mois sur la question de la vente du Parc des Princes.