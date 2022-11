Histoire, enjeux et clés du match …Tout sur Lorient / PSG

Dans moins de deux heures (Prime Video), le PSG se déplace à Lorient dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront poursuivre leur très bon début de saison face à la surprise de ces premiers mois du championnat, Lorient. Le club de la capitale voudra aussi reprendre cinq points d’avance sur son dauphin Lens, vainqueur d’Angers hier (1-2).

Ce Lorient / PSG de la 14e journée de Ligue 1 sera le 39e affrontement entre les deux équipes. Le bilan est largement en faveur des Rouge & Bleu avec 22 victoires, 7 nuls et 9 défaites. Lorient qui est l’adversaire le plus ancien du PSG avec Brest parmi les clubs actuellement en Ligue 1. Le premier affrontement entre les deux équipes remonte au 26 septembre 1970 (0-0) lors de la 5e journée du Championnat National, groupe Centre (ex-Ligue 2). Le club breton est aussi le premier adversaire de l’ère QSI, le 6 août 2011 (défaite, 0-1). Ce sera le 21e déplacement au Moustoir pour les Rouge & Bleu (12 victoires, 5 nuls, 3 défaites). Le PSG qui reste sur une défaite et un nul dans l’antre lorientais. Avant ça, le PSG avait remporté huit victoires consécutives, un record dans l’histoire des Rouge & Bleu, fait savoir Michel Kollar sur le site internet du PSG.

Les enjeux

Le meilleur buteur du PSG contre Lorient se nomme Zlatan Ibrahimovic avec 8 buts. Il devance Neymar et Pedro Miguel Pauleta (4 buts). L’international suédois est le seul à avoir réussi un triplé contre les Merlus, le 20 mars 2015 en championnat (victoire 3-1 pour les Parisiens). Face aux Bretons, les Rouge & Bleu voudront poursuivre leur série d’invincibilité en Ligue 1 (22 matches, 17 victoires et 5 nuls). Toutes compétitions confondues, le PSG reste sur 29 matches sans défaite. « Une série dans le top 3 dans l’histoire du PSG, le record des Rouge et Bleu est de 37 matches (série d’août 1993 à avril 1994), devant la série de 36 matches de mars 2012 à décembre 2013. » Le PSG jouera pour la neuvième fois à 13 heures et le bilan est de cinq succès pour trois revers.

Les clés du match

La défense du PSG est solide à l’extérieur. Les Parisiens n’ont encaissé qu’un seul but loin du Parc des Princes en Ligue 1 cette saison, lors du festival contre Lille (1-7). C’est un record pour le club de la capitale après sept matches lors de la saison 2015-2016 (2 buts encaissés). Cela fait donc 486 minutes de jeu que le PSG n’a pas encaissé de buts à l’extérieur en championnat. « C’est la 3e performance dans l’histoire du club, derrière la série de 1988-1989 (490 minutes) et en 2003-2004 (529 minutes). Il faudra donc tenir plus de 43 minutes à Lorient pour battre ce record vieux de 19 ans. » Kylian Mbappé est aussi très en forme à l’extérieur en Ligue 1 avec 15 buts lors de ses 10 derniers matches. Le numéro 7 du PSG qui devra briser le verrou lorientais. En effet, il n’a jamais marqué contre les Merlus au stade du Moustoir.