Histoire, enjeux et clés du match … Tout sur OM / PSG

Pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se dresse face à l’OM pour un Classique au Vélodrome. Une rencontre qui s’annonce historique, l’occasion de se pencher sur le passif, les enjeux et les clés de la rencontre.

Ce soir (20h45 sur Prime Video) le Classique du championnat de France se jouera pour la 105e fois. L’Olympique de Marseille est dans un cercle restreint de clubs ayant affronté le Paris Saint-Germain 100 fois ou plus : les Girondins de Bordeaux et l’AS Monaco (110 matchs), l’Olympique Lyonnais (105 matchs), le FC Nantes (104 matchs) et le LOSC (100 matchs). Le bilan des confrontations directes entre les Phocéens et Parisiens est à l’avantage du club de la capitale qui compte 47 victoires, 23 nuls et 34 défaites face à son rival historique et adversaire du soir. Côté individualités, Zlatan Ibrahimovic est le meilleur buteur du PSG face à l’OM avec ses 11 réalisations à l’occasion du Classique. Le Suédois devance ainsi Edinson Cavani et Kylian Mbappé (7 buts), puis Pedro Miguel Pauleta (6 buts).

Image : eurosport.fr

Dans l’histoire, c’est 50 joueurs qui ont porté les couleurs des deux équipes. Un record pour le Paris Saint-Germain : Fabrice Abriel, Jérôme Alonzo, André Luiz Moreira, Jocelyn Angloma, William Ayache, Djamel Belmadi, Hatem Ben Arfa, Daniel Bravo, Sarr Boubacar, François Brisson, Zoumana Camara, Lorik Cana, Benoit Cauet, Edouard Cissé, Patrick Colleter, Lassana Diarra, Stéphane Dalmat, Marcel De Falco, Frédéric Déhu, Jean-Pierre Destrumelle, Kaba Diawara, Jean Djorkaeff, Jean-Pierre Dogliani, Fabrice Fiorèse, Laurent Fournier, Bruno Germain, Xavier Gravelaine, Gabriel Heinze, Thierry Laurey, Jean-Louis Leonetti, Yvon Le Roux, Jérôme Leroy, Claude Lowitz, Peter Luccin, Peguy Luyindula, Claude Makelele, Florian Maurice, Modeste M’Bami, Fabrice Moreau, Michel N’Gom, Bruno Ngotty, Pascal Nouma, Jacki Novi, Ilija Pantelic, Bernard Pardo, Cyril Pouget, Alain Roche, Jean-Pierre Tokoto, George Weah et Daniel Xuereb. A noter que Matteo Guendouzi et Amine Harit, respectivement Parisiens de 2005 à 2014 et 2007 à 2008, ne sont pas comptabilisés tant ils n’ont jamais joué avec l’équipe première du PSG.

Les enjeux de la rencontre du soir

Premier du classement en Ligue 1 Uber Eats, le PSG compte 5 longueurs d’avance sur son adversaire marseillais et doit s’imposer afin de creuser l’écart. Cette première place en championnat est acquise depuis la première journée, ce qui met en course le club de la capitale pour un fait jamais réalisé dans le football français : passer toute la saison et remporté le titre de champion en gardant la première place tout au long de la saison. Les Rouge & Bleu n’ont plus connu la défaite en championnat au Vélodrome depuis le 27 novembre 2011 (défaite 3-0 face à l’OM). La rencontre du soir est l’occasion pour les hommes de Christophe Galtier de faire perdurer la série en cours de 6 victoires et 3 matchs nuls en terres phocéennes depuis 11 ans et 3 mois.

Dans les enjeux de la rencontre, le fait de garder sa cage inviolée peut également être inclus. En effet, le PSG n’a pas encaissé de but au Vélodrome depuis le 22 octobre 2017. Le dernier à avoir fait trembler les filets Rouge & Bleu dans l’enceinte marseillaise est Florian Thauvin.

Les clés du match

Kylian Mbappé sera sans aucun doute un des protagonistes de la rencontre. Le numéro 7 du PSG, avec ses 198 buts en Rouge & Bleu (TCC), est à deux longueurs du record absolu détenu par Edinson Cavani et ses 200 buts. L’attaquant parisien n’a jamais connu la défaite face à l’Olympique de Marseille (11 matchs ; 9 victoires ; 2 nuls). Le capitaine Marquinhos va lui disputer son 20e Classique avec un bilan largement positif de 15 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Toujours dans le même thème, Marco Verratti est le recordman de Classiques disputés avec 21 rencontres face à l’OM : 15 victoires, 4 nuls et 2 défaites.

Image : psg.fr

L’Olympique de Marseille est une des victimes préférées des Parisiens avec 149 buts inscrit par les Rouge & Bleu aux Phocéens. Seul quatre clubs font pire que les Marseillais face au PSG : L’AS Saint-Étienne (167 buts), l’Olympique Lyonnais (162 buts), le FC Nantes (153 buts) et le RC Lens (151 buts).

Des faits et chiffres dressés par Michel Kollar pour le site officiel du Paris Saint-Germain.