Hoarau : « Collectivement, pour moi, le PSG est meilleur que Liverpool »

Dans trois jours, le PSG affronte Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Pour Guillaume Hoarau, le PSG est favori de cette double confrontation.

Après s’être largement imposé contre Lille hier (4-1), le PSG va retrouver la pelouse du Parc des Princes mercredi soir (21 heures, Canal Plus) avec la réception de Liverpool pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le club de la capitale et les Reds font partie des meilleures équipes du monde cette saison. Cette double confrontation s’annonce très intéressante. Si beaucoup voient le club anglais comme le favori, Guillaume Hoarau estime que c’est le PSG qui l’est, comme il l’a expliqué dans l’émission Stephen Brunch sur RMC.

Le meilleur PSG de l’ère qatarie ?

« C’est un PSG avec une petite couleur barcelonaise, mais il ne faut pas oublier que l’on a eu de sacrées équipes quand même. Après, c’est vrai que c’était porté par des individualités. Là, on voit une équipe qui joue ensemble, les mecs courent les uns pour les autres. Donc c’est beau de voir ça, surtout quand on a vu toutes les histoires par rapport à ce club. Les PSG précédents ont aussi été extrêmement forts. Pour moi, le PSG de Laurent Blanc, c’était quelque chose. »

Liverpool

« Quand tu gagnes, que tu enchaînes des matches comme ça avec autant de qualité et de confiance, tu es tellement excité. Là, les gars, ils sont pressés de jouer. Tu ne sens pas la fatigue quand tu gagnes et que tu enchaînes ce genre de performance. J’ai envie de dire que je suis persuadé qu’ils sont contents de jouer Liverpool. (…) Je pense que le PSG est favori. Ils ont toutes les armes, ils ont tout fait pour préparer ce match au mieux. J’ai envie de dire attention à la désillusion, mais pour vraiment battre ce PSG, il faut que Liverpool arrive collectivement et individuellement à être au-dessus. Individuellement, je pense que le PSG a les armes pour répondre en un contre un. Collectivement, pour moi, Paris est meilleur. »

Ousmane Dembélé

« Tactiquement, Luis Enrique a fait un système pour lui permettre d’être vraiment électron libre. Le dispositif tactique est fait pour que les joueurs offensifs créatifs puissent avoir cette liberté. On le voit dans son repli défensif. C’est là où on se dit qu’il a la confiance. On le voit parce qu’il marque des buts, mais son repli défensif, ce n’est pas une corvée. Il le fait automatiquement, il prend plaisir à courir et à repousser l’adversaire. Quand tu es dans cet état d’esprit, quand tu travailles comme ça, tu es toujours récompensé. Il y a eu un déclic, ça, c’est clair. Là, il ne force rien. Il fait ce qu’il faisait avant, mais il a la confiance. Tant mieux. Pourvu que cela dure.«

