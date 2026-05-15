Hoarau : « La notion de collectif a vraiment été prépondérante pendant la saison »

Le PSG s’est offert le titre de champion de France mercredi soir en s’imposant contre Lens (0-2). Guillaume Hoarau s’est dit impressionné par la gestion de Luis Enrique en championnat.

Mercredi soir, le PSG se déplaçait à Lens en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Contre son dauphin, le club de la capitale pouvait officialiser son titre de champion de France s’il ne s’inclinait pas à Bollaert. Et les Parisiens n’ont pas failli en s’imposant grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye (0-2). Ils sont donc officiellement champions de France pour la quatorzième fois de son histoire, la cinquième de suite. Après une saison 2024-2025 historique, terminée en juillet, et un retour à la compétition seulement un mois plus tard sans réelle préparation, Luis Enrique a décidé de gérer les temps de jeu de ses joueurs, comme avec Marquinhos ou encore Ousmane Dembélé, qui n’a été titulaire que dix fois en championnat cette saison. Dans une interview accordée au Parisien, Guillaume Hoarau a salué la gestion de Luis Enrique pour mener le PSG au titre de champion de France.

Le titre de champion de France

« Quand on voit la forme du PSG, j’ai envie de dire que tout était prévu. Paris a vraiment géré sa saison. Ils ne se sont jamais inquiétés, ils savaient ce qu’ils faisaient. Une force tranquille s’est dégagée de cette équipe. Cela a créé un peu plus de suspense, et il faut mettre en lumière les performances de Lens et Lyon. Mais Luis Enrique n’a jamais dévié de sa ligne de conduite, il a parfaitement géré son effectif, n’a pas hésité à faire souffler certains joueurs, comme Marquinhos. Paris a réalisé une saison sur mesure en ayant comme objectif principal la Ligue des champions. »

Un titre qui porte la patte du collectif du PSG ?

« Oui, car Luis Enrique se focalise sur des valeurs collectives, sur la solidarité et la générosité. J’ai envie de lui dire bravo. La notion de collectif a vraiment été prépondérante pendant la saison. Cette équipe peut servir d’exemple pour les autres clubs de Ligue 1 après des années où les stats et les individualités primaient davantage. »

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Douter que le PSG ne soit pas champion ?

« Non, jamais. Même quand le PSG se présentait avec une équipe B, les adversaires ont lutté. Quand le PSG accélérait et Luis Enrique envoyait la cavalerie à l’échauffement, tu sentais que c’était terminé. Bien sûr qu’on a kiffé voir Lens jouer les trouble-fêtes. Mais il y avait un monde d’écart, une classe d’écart. Cette équipe est tellement au-dessus… »

Le match le plus marquant de la saison ?

« J’ai envie de citer le PSG-OM au Parc des Princes (5-0). Ce match a montré que lorsque Luis Enrique met l’équipe-type, c’est compliqué de rivaliser. Ce match, c’était leur Ligue des champions. Ils se sont dit : « Tout ce que l’on sait faire et de mieux, on va le mettre sur cette rencontre. » Quand Paris accélère, quand Paris joue à 100 %, voilà ce que ça donne ! Lorsque Luis Enrique dit qu’aucune équipe n’est meilleure que le PSG, ce n’est pas de l’arrogance, c’est la vérité. Quand on voit pendant quatre-vingt-dix minutes les joueurs courir autant, garder de la lucidité avec le ballon et ne jamais rechigner, c’est incroyable. »

























