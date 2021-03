Houara : “C’est un penalty heureux pour les Lyonnaises”

Le 1 à 0 en faveur de l’OL aux dépens du PSG, hier, au Parc des Princes, en quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League, tient du hold up. Les championnes d’Europe se sont imposées suite à un penalty offert par l’arbitre, Esther Staubli, en fin de match (un dégagement de Paredes qui ricoche sur le bras de Formiga à l’entrée de la surface à la 85e). Ancienne joueuse du PSG (2009-2016) et de l’OL (2016-2018) devenue consultante pour Canal Plus, Jessica Houara confirme la chance des Lyonnaises sur ce match.

“Ce penalty pour Lyon est heureux. La règle n’est pas dans l’esprit du jeu dans le sens où c’est un dégagement, Formiga n’est même pas à un mètre de Paredes. Elle ne peut rien faire. En plus, sa main n’est pas très large. Elle est dans une position naturelle quand même… Donc, oui, c’est un penalty heureux pour les Lyonnaises. C’est impossible pour Formiga d’enlever sa main”, a commenté Jessica Houara lors de l’EDS. “C’est aussi heureux pour les Lyonnaises parce que le PSG aurait dû mieux gérer les occasions en première mi-temps. Elles ont dominé des Lyonnaises qui ont eu beaucoup de déchet technique, notamment au milieu de terrain. C’est un 1-0 chanceux pour l’OL. Rien n’est fait. Les Parisiennes sont capables d’aller mettre un but à Lyon. La semaine sans entraînement pour les joueuses du PSG a compté en fin de match, dans le dernier quart d’heure.” Match retour le mercredi 31 mars à Lyon.