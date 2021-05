Houara : “Neymar a dit qu’il était prêt à mourir sur le terrain, j’espère qu’on va le voir”

Tout gagner pour se qualifier, et en tout cas ne rien regretter, c’est le mot d’ordre aujourd’hui au PSG alors que se profile un choc européen capital contre Manchester City. Neymar a pris la parole pour galvaniser ses troupes, prêt à montrer l’exemple. Jessica Houara, ancienne joueuse du PSG devenue consultante pour Canal Plus, veut maintenant voir la concrétisation sur la pelouse de l’Etihad Stadium. “Neymar a dit qu’il était prêt à mourir sur le terrain, j’espère qu’on va le voir. Il y a eu ces paroles, j’espère que dans les actes on va le voir prêt à mourir sur le terrain et à courir. Parce que si Gana Gueye prend un rouge à l’aller c’est parce qu’il est tellement en surcharge pour compenser les courses que ne faisaient pas Neymar, Mbappé et Verratti…”, a commenté Jessica Houara sur le plateau du Late Football Club. “Donc, oui, j’espère que Neymar est prêt à mourir sur le terrain pour le PSG.”